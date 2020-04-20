На Рівненщині затримали водія, через якого загинуло немовля в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Смертельна дорожньо-транспортна пригода на автодорозі "Городище-Рівне-Старокостянтинів" поблизу села Великий Житин Рівненського району сталася 18 квітня о 16:15. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
Слідчо-оперативна група встановила, що 37-річний водій автомобіля BMW-520 I, житель Рівного, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем марки "ВАЗ" під керуванням 49-річного рівнянина.
Внаслідок зіткнення від отриманих травм загинула пасажирка "ВАЗівки" - восьмимісячна дівчинка, а її 19-річну матір із політравмою та переломом тазу госпіталізували до Рівненської обласної клінічної лікарні. Водії у автопригоді не постраждали, відповідно до освідування вони були тверезі.
Кермувальника BMW слідчі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Транспортні засоби із механічними пошкодженнями поміщені на спецмайданчик.
Нагадаємо, на Рівненщині у ДТП загинуло немовля.