На Прикарпатье автомобиль перевернулся в реку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Автомобиль, переезжая через реку Лючка в Ивано-Франковской области, перевернулся. Водителя зажало в салоне авто. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"26 августа в 23:59 на ПЗЧ ДПРЧ-14 г. Косов поступило сообщение о том, что в селе Стопчатов, приселок Зарека Косовского района, водитель автомобиля "ЛуАЗ", житель с. Стопчатов, переезжая через реку Лючка, допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. На месте происшествия пассажир 1959 года, житель с. Стопчатов, самостоятельно выбрался из кузова автомобиля, а водитель был зажат в салоне автомобиля", - говорится в сообщении.
Прибыв на место происшествия, спасатели оказали помощь и из кузова автомобиля "ЛуАЗ" спасли водителя. Работники скорой медицинской помощи на месте происшествия осмотрели пострадавших и оказали им медицинскую помощь. Пострадавшие от дальнейшей госпитализации отказались. Спасатели приняли меры по извлечению автомобиля из реки на берег.
"В 00:30 к спасателям от прохожего поступила дополнительная информация о том, что в салоне автомобиля мог находиться еще один пассажир, поскольку место его неизвестно: по месту постоянного проживания мужчина отсутствует, а его мобильный телефон отключен. Работниками ДПРП Яблонов по состоянию на 2:00 было проведено визуальное обследование около 2 километров берегов и поверхности русла р. Лючка вниз по течению от места чрезвычайного происшествия, потерпевшего не обнаружено. На 27 августа на месте чрезвычайного происшествия запланирована работа водолазов ГВРР и горных спасателей ПРВ г. Косов АРЗ СП У ГСЧС в области для обследования русла и берегов р. Лючка", - отметили в ГСЧС.
По состоянию на 6:00 утра 27 августа место пребывания мужчины, жителя села Стопчатов, не установлено.
Напомним, в Перу перевернулся туристический автобус, проезжавший по трассе с Мачу-Пикчу.