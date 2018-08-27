На Прикарпатті автомобіль перекинувся в річку
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Автомобіль, переїжджаючи через річку Лючка в Івано-Франківській області, перекинувся. Водія затиснуло в салоні авто. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"26 серпня о 23:59 на ПЗЧ ДПРЧ‑14 м. Косів надійшло повідомлення про те, що в селі Стопчатів, присілок Заріка Косівського району, водій автомобіля "ЛуАЗ", житель с. Стопчатів, переїжджаючи через річку Лючка, допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік. На місці події пасажир 1959 року народження, житель с. Стопчатів, самостійно вибрався з кузова автомобіля, а водія затиснуто в салоні автомобіля", - йдеться в повідомленні.
Прибувши на місце події, рятувальники надали допомогу та з кузова автомобіля "ЛуАЗ" врятували водія. Працівники швидкої медичної допомоги на місці події оглянули потерпілих та надали їм медичну допомогу. Постраждалі від подальшої госпіталізації відмовилися. Рятувальники вжили заходів з витягування автівки з річки на берег.
"О 00:30 до рятувальників від перехожого надійшла додаткова інформація про те, що в салоні автомобіля міг знаходитись ще один пасажир, оскільки місце його не відоме: за місцем постійного проживання чоловік відсутній, а його мобільний телефон відключений. Працівниками ДПРП Яблунів станом на 2:00 було проведено візуальне обстеження близько 2 кілометрів берегів та поверхні русла р. Лючка вниз за течією від місця надзвичайної події, потерпілого не виявлено. На 27 серпня на місці надзвичайної події заплановано роботу водолазів ГВРР та гірських рятувальників ПРВ м. Косів АРЗ СП У ДСНС в області для обстеження русла та берегів р. Лючка", - зазначили у ДСНС.
Станом на 6:00 ранку 27 серпня місце перебування чоловіка, жителя села Стопчатів, не встановлено.
Нагадаємо, у Перу перекинувся туристичний автобус, який проїжджав по трасі з Мачу-Пікчу.