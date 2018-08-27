На Прикарпатті автомобіль перекинувся в річку

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10484 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 23064 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 38679 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51356 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85132 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68023 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79914 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94363 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87511 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181222 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8м/с
52%
Популярнi новини

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 12353 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 8760 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10332 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 8172 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 8062 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 38679 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181222 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336709 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270607 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380893 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2048 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3596 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51356 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19041 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24166 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

На Прикарпатті автомобіль перекинувся в річку

Київ • УНН

 • 8891 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Автомобіль, переїжджаючи через річку Лючка в Івано-Франківській області, перекинувся. Водія затиснуло в салоні авто. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.

На Прикарпатті автомобіль перекинувся в річку

"26 серпня о 23:59 на ПЗЧ ДПРЧ‑14 м. Косів надійшло повідомлення про те, що в селі Стопчатів, присілок Заріка Косівського району, водій автомобіля "ЛуАЗ", житель с. Стопчатів, переїжджаючи через річку Лючка, допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік. На місці події пасажир 1959 року народження, житель с. Стопчатів, самостійно вибрався з кузова автомобіля, а водія затиснуто в салоні автомобіля", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце події, рятувальники надали допомогу та з кузова автомобіля "ЛуАЗ" врятували водія. Працівники швидкої медичної допомоги на місці події оглянули потерпілих та надали їм медичну допомогу. Постраждалі від подальшої госпіталізації відмовилися. Рятувальники вжили заходів з витягування автівки з річки на берег.

"О 00:30 до рятувальників від перехожого надійшла додаткова інформація про те, що в салоні автомобіля міг знаходитись ще один пасажир, оскільки місце його не відоме: за місцем постійного проживання чоловік відсутній, а його мобільний телефон відключений. Працівниками ДПРП Яблунів станом на 2:00 було проведено візуальне обстеження близько 2 кілометрів берегів та поверхні русла р. Лючка вниз за течією від місця надзвичайної події, потерпілого не виявлено. На 27 серпня на місці надзвичайної події заплановано роботу водолазів ГВРР та гірських рятувальників ПРВ м. Косів АРЗ СП У ДСНС в області для обстеження русла та берегів р. Лючка", - зазначили у ДСНС.

Станом на 6:00 ранку 27 серпня місце перебування чоловіка, жителя села Стопчатів, не встановлено.

Нагадаємо, у Перу перекинувся туристичний автобус, який проїжджав по трасі з Мачу-Пікчу. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59