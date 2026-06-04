На Прикарпатье будут судить пятерых мужчин за кражи средств у пенсионеров и военных

Фото: Офис Генерального прокурора

В суд направили обвинительный акт в отношении пяти жителей Ивано-Франковской области, которых обвиняют в несанкционированном доступе к банковским аккаунтам, похищении средств и их легализации. По данным следствия, от действий группы пострадали 33 человека, а сумма ущерба составляет около 900 тысяч гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, на протяжении 2024-2025 годов молодые люди в возрасте от 20 до 24 лет получали доступ к онлайн-банкингу клиентов государственного банка. Среди потерпевших, по информации следствия, были пенсионеры и военнослужащие из разных регионов Украины.

Злоумышленники покупали в Telegram базы с логинами, паролями и PIN-кодами, после чего входили в аккаунты со своих телефонов. Доступ подтверждали путем социальной инженерии — в ночное время, рассчитывая на невнимательность пользователей. После получения контроля над счетами средства выводились мелкими транзакциями до 500 грн, чтобы избежать обнаружения. Всего со счетов 33 потерпевших похитили около 900 тысяч гривен — говорится в сообщении.

Кроме того, следствие установило, что организаторами схемы были двое жителей Коломыйского района, которые привлекли еще трех сообщников, а для легализации средств использовали счета сторонних лиц. Затем они снимали деньги наличными и распределяли между участниками, тратя их на развлечения и азартные игры.

Напомним

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