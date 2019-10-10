На пресс-марафон к Зеленскому попало 80% журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. На пресс-марафон к Президенту Украины Владимиру Зеленскому прошло 80% аккредитованных журналистов. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель, передает корреспондент УНН.
"Я думаю, что еще очень много людей напишут, что их не запустили и опять виновата Мендель", - сказал Зеленский.
По словам самой Мендель, "на мероприятие прошло около 80% зарегистрированных журналистов".
Напомним, Киеве, по состоянию на 17.30, у здания Kyiv Food Market, где проходит пресс-марафон Президента Украины Владимира Зеленского, ситуация спокойная, задержанных нет.