На прес-марафон до Зеленського потрапило 80% журналістів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. На прес-марафон до Президента України Володимира Зеленського пройшло 80% акредитованих журналістів. Про це повідомила прессекретар Президента Юлія Мендель, передає кореспондент УНН.
“Я думаю, що ще дуже багато людей напишуть, що їх не запустили і знову винна Мендель”, - сказав Зеленський.
За словами самої Мендель, "на захід пройшло десь 80% зареєстрованих журналістів".
Нагадаємо, Києві, станом на 17.30, біля будівлі Kyiv Food Market, де проходить прес-марафон Президента України Володимира Зеленського, ситуація спокійна, затриманих немає.