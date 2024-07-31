В Полтавской области вечером 30 июля и ночью работали силы противовоздушной обороны. Попаданий на территории области не зафиксировано. Обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.

Как рассказал Пронин, воздушная тревога на Полтавщине продолжалась более 10 часов. В течение этого времени жители области могли слышать звуки похожие на взрывы

В области работала ПВО. Наши мощно отработали. Благодаря защитникам, попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал - написал Пронин в Telegram.

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