Киев • УНН
В Полтавской области воздушная тревога продолжалась более 10 часов. Благодаря работе ПВО попаданий на территории области не зафиксировано, пострадавших нет.
В Полтавской области вечером 30 июля и ночью работали силы противовоздушной обороны. Попаданий на территории области не зафиксировано. Обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Филипп Пронин, передает УНН.
Как рассказал Пронин, воздушная тревога на Полтавщине продолжалась более 10 часов. В течение этого времени жители области могли слышать звуки похожие на взрывы
В области работала ПВО. Наши мощно отработали. Благодаря защитникам, попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал
В Киевской области во время ночной атаки рф из-за обломков дрона загорелся дом31 июля 2024, 05:35 • 17907 просмотров