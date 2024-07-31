В Киевской области во время ночной атаки российских войск из-за падения обломков дрона загорелся и частично был разрушен жилой дом, пожар ликвидировали, погибших и травмированных нет, сообщили в среду в ГСЧС Украины, пишет УНН.

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"В Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар. Погибших и травмированных нет", - сообщили в ГСЧС в Telegram.

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