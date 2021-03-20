В Полтавской области в гараже мужчины обнаружили гранаты и патроны к автомату "Калашникова"

Цитата:

"Оперативная информация о лице, которое незаконно держит в домовладении гранаты и патроны, поступила от граждан к участковым полицейским Миргородской территориальной общины. Нами немедленно были приняты соответствующие меры по проверке данной информации. В рамках открытого уголовного производства, следователем, с участием участковых офицеров полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, 19 марта проведен санкционированный обыск у местного жителя, 1985 года рождения. Во время обыска гаражного помещения миргородца следователем обнаружено и изъято 5 предметов похожих на гранату "РГД", три - похожих на гранату "Ф-1", один - похожий на гранату "РГ-42", 8 предметов похожих на запалы к гранатам, а также патроны для автомата "Калашникова" калибра 5,45 мм и четыре магазина", - сообщил начальник Миргородского районного отдела полиции Андрей Тюков.

Детали

По данному факту сведения внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Изъятые опасные предметы направлены на экспертное исследование.

Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливается источник происхождения боеприпасов и цель их хранения. Решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства судом вины фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.

Дополнение

В Донецкой области в городе Торецк обнаружили мощный схрон оружия вблизи жилых домов.