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На Полтавщині у гаражі чоловіка виявили гранати і набої до автомата "Калашникова"

На Полтавщині у гаражі чоловіка виявили гранати і набої до автомата "Калашникова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Працівники Миргородського райвідділу поліції Полтавщини вилучили у місцевого чоловіка 9 предметів, схожих на гранати, запали до них, магазини й набої до автомата "Калашникова". Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

Цитата: 

"Оперативна інформація про особу, яка незаконно тримає в домоволодінні гранати та набої, надійшла від громадян до дільничних поліцейських Миргородської територіальної громади. Нами негайно були вжиті відповідні заходи щодо перевірки даної інформації. У рамках відкритого кримінального провадження, слідчим, за участю дільничних офіцерів поліції, під процесуальним керівництвом прокуратури, 19 березня проведений санкціонований обшук у місцевого чоловіка, 1985 року народження. Під час обшуку гаражного приміщення миргородця слідчим виявлено та вилучено 5 предметів схожих на гранату "РГД", три – схожих на гранату "Ф-1", один – схожий на гранату "РГ-42", 8 предметів схожих на запали до гранат, а також набої для автомата "Калашникова" калібру 5,45 мм та чотири магазини", - повідомив начальник Миргородського районного відділу поліції Андрій Тюков.

Деталі 

За цим фактом відомості внесені слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вилучені небезпечні предмети направлені на експертне дослідження.

Наразі триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється джерело походження боєприпасів та мета їх зберігання. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення судом вини фігуранту загрожує до 7-ми років позбавлення волі. 

Доповнення 

На Донеччині у місті Торецьк виявили потужний схрон зброї поблизу житлових будинків.

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