В Полтавской области суд дал 15 лет тюрьмы командиру отделения «народной милиции ДНР»
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Полтавской области суд приговорил к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества командира отделения «народной милиции ДНР» через государственную измену. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
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«При публичном обвинении Полтавской областной прокуратуры житель г. Донецк признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования, нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что прокуратурой в суде доказано, что в конце февраля 2022 года мужчина поступил в так называемую «народную милицию ДНР», где занял должность командира отделения. Ему выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил рф и оружие.
«Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, он выполнял приказы командиров российской армии, дежурил на блокпостах, осуществлял проверки лиц и транспортных средств, а также совместно с военнослужащими рф проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество», – отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что следователями Национальной полиции Украины открыто уже более 540 уголовных производств по сотрудничеству коллаборантов с российской армией.