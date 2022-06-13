На Полтавщині суд дав 15 років в'язниці командиру відділення «народної міліції ДНР»

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«За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури мешканця м. Донецьк визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування, порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що прокуратурою у суді доведено, що наприкінці лютого 2022 року чоловік вступив до так званої «народної міліції ДНР», де обійняв посаду командира відділення. Йому видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф та зброю.

«Приїхавши на територію Сумської області у складі незаконного збройного формування, він виконував накази командирів російської армії, чергував на блокпостах, здійснював перевірки осіб і транспортних засобів, а також спільно з військовослужбовцями рф проник на територію одного з підприємств та розграбував майно», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що слідчими Національної поліції України відкрито вже понад 540 кримінальних проваджень щодо співпраці колаборантів з російською армією.