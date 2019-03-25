В Полтавской области поезд насмерть сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Полтавской области пассажирский скоростной поезд насмерть сбил женщину. Об этом журналисту сообщили УНН в отделе коммуникации полиции области.
"Вчера около 15 часов в Полтавском районе железнодорожной станции "Ивашки" под поезд Интерсити сообщением Харьков-Киев попала неизвестная женщина. От полученных травм скончалась на месте", - отметили в полиции.
В полиции добавили, что личность погибшей устанавливается.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.
Напомним, во Львовской области поезд насмерть сбил военного.