В Полтавской области поезд насмерть сбил женщину

"Вчера около 15 часов в Полтавском районе железнодорожной станции "Ивашки" под поезд Интерсити сообщением Харьков-Киев попала неизвестная женщина. От полученных травм скончалась на месте", - отметили в полиции.

В полиции добавили, что личность погибшей устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного), в рамках которого устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, во Львовской области поезд насмерть сбил военного.