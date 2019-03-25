На Полтавщині потяг на смерть збив жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Полтавській області пасажирський швидкісний потяг на смерть збив жінку. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції області.
"Вчора близько 15 години у Полтавському районі на залізничній станції "Івашки" під потяг Інтерсіті сполученням Харків-Київ потрапила невідома жінка. Від отриманих травм померла на місці", - зазначили у поліції.
У поліції додали, що особа загиблої встановлюється.
За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного), в рамках якого встановлюються всі обставини.
Нагадаємо, на Львівщині потяг на смерть збив військового.