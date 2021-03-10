В Полтавской области оленята провалились под лед, убегая от собачьей стаи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В Полтавской областе оленята провалились под лед на реке, убегая от преследования собак. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
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"Пожарные Рашивской местной пожарной охраны помогли жителям села спасти двух маленьких оленяток, провалившихся под лед на реке Псел вблизи села Рашевка Гадячского района. Бедные убегали от стаи собак и провалились под лед. Хорошо, что рядом были неравнодушные люди, которые сами бросились на спасение и вызвали спасателей и лесников. Животных осмотрели и обработали раны. Их решили забрать лесники, но оленята, отдохнув, поднялись на ноги и отправились подальше от людей в лес", - говорится в сообщении.
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