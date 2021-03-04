Крихітні кисневі маски для черепах: як під час пожежі у США рятували рептилій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У місті Медіна, що в штаті Огайо, загорівся сарай. Його жителі, декілька черепах, виявилися в пастці всередині. Про це повідомляє Nerdist, пише УНН.
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Пожежна служба Медіни відреагувала на надзвичайну ситуацію, і пожежники кинулися на місце події, щоб спробувати врятувати якомога більше рептилій.
На жаль, не всіх черепах вдалося врятувати від пожежі, що, як вважають, відбулася через несправність нагрівального пристрою.
Рептилії, які були врятовані від пожежі, потребували негайної допомоги, а це значить, що черепахам були потрібні кисневі маски.
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Співробітники застосували для кисневої терапії спеціальні маски для тварин, які бригади постійно возять з собою.
У вогні загинули сім сухопутних черепах, а п'ятьох водних черепах вдалося врятувати пожежникам. Ще 50 черепах в цей момент знаходилися в сплячці в іншому місці.
Ті черепахи, що вижили в пожежі зараз проходять курс відновлення.