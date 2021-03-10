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На Полтавщині оленята провалились під кригу, тікаючи від собачої зграї

На Полтавщині оленята провалились під кригу, тікаючи від собачої зграї

Київ • УНН

 • 20583 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. На Полтавщині оленята провалились під лід на річці, тікаючи від переслідування собак. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

Цитата

"Вогнеборці Рашівської місцевої пожежної охорони допомогли мешканцям села витягти двох маленьких оленяток, які провалилися під лід на річці Псьол поблизу села Рашівка Гадяцького району. Бідолашні втікали від зграї собак та провалилися під кригу. Добре, що поруч були небайдужі люди, які самі кинулися на порятунок та викликали рятувальників і лісників. Тварин оглянули та обробили рани. Їх вирішили забрати лісники, але оленята, відпочивши, піднялися на ноги і вирушили подалі від людей до лісу", - йдеться в повідомленні.

Додамо

У місті Медіна, що в штаті Огайо, загорівся сарай. Його жителі, декілька черепах, виявилися в пастці всередині. Рептилії були врятовані від наслідків пожежі за допомогою крихітних кисневих масок.

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