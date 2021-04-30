В Полтавской области демонтировали предпоследний памятик Ленину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Полтавской области демонтировали памятник Владимиру Ульянову (Ленину). Как сообщили в межрегиональном отделе Украинского института национальной памяти, предпоследний памятик, передает УНН.
Детали
В селе Удовиченко Зиньковской территориальной общины Полтавского района демонтировали памятник Владимиру Ульянову (Ленину) и перевезли в филиал Государственного историко-культурного заповедника в Путивле "Музей монументального искусства тоталитарной эпохи "Парк советского периода" в Спадщанском лесу.
Цитата
"Это был предпоследний памятика Ленину в Полтавской области, последний бюст находится так же в пределах Зиньковской территориальной общины на территории санатория "Сосновый бор" в селе Власовка. Председатель УИНП Антон Дробович направил письмо главврачу заведения Николаю Беспалому о необходимости принять меры по демонтажу памятника Ленину", - рассказал региональный представитель УИНП в Полтавской области Олег Пустовгар.
Напомним
Недавно по инициативе Северо-Восточного отдела УИНП в Полтавской области демонтировано и перевезено в "Парк советского периода" три памятника коммунистического тоталитарного режима: в селе Лобачи Решетиловской ОТГ - бюст болгарскому коммунисту Георгию Димитрову; в селе Левенцовка Чутовской ОТГ - бюст большевистскому писателю Максиму Горькому, а в селе Радочины Омельницкой ОТГ демонтировано пятиметровый памятник Карлу Марксу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дробович дал советы, как правильно сносить советские памятники