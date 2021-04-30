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На Полтавщині демонтували передостанній пам’ятик Леніну

На Полтавщині демонтували передостанній пам’ятик Леніну

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Полтавській області демонтували пам’ятник Владіміру Ульянову (Лєніну). Як повідомили у міжрегіональному відділі Українського інституту національної пам’яті, це був передостанній пам’ятик, передає УНН

Деталі

У селі Удовіченки Зіньківської територіальної громади Полтавського району демонтували пам’ятник Владіміру Ульянову (Лєніну) і перевезли до філії Державного історико-культурного заповідника у Путивлі “Музей монументального мистецтва тоталітарної доби “Парк радянського періоду” в Спадщанському лісі.

Цитата

“Це був передостанній пам’ятик Леніну на Полтавщині, останній бюст знаходиться так само в межах Зіньківської територіальної громади на території санаторію „Сосновий бір“ в селі Власівка. Голова УІНП Антон Дробович надіслав листа головлікарю закладу Миколі Безпалому щодо необхідності вжити заходів із демонтажу пам’ятника Леніну”, — розповів регіональний представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Нагадаємо

Нещодавно з ініціативи Північно-східного відділу УІНП на Полтавщині демонтовано і перевезено до “Парку радянського періоду” три пам’ятники комуністичного тоталітарного режиму: у селі Лобачі Решетилівської ОТГ — бюст болгарському комуністові Георгію Димитрову; у селі Левенцівка Чутівської ОТГ — бюст більшовицькому письменнику Максиму Горькому,а у селі Радочини Омельницької ОТГ демонтовано п’ятиметровий пам’ятник Карлу Марксу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дробович дав поради, як правильно зносити радянські пам’ятники

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