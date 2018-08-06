На Полесье массово высыхает лес
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В последние годы наблюдается значительное увеличение объемов усыхание сосновых лесов Полесья. Ячейки массового усыхания уже охватили Волынскую, Житомирскую, Киевскую, Львовскую, Ровенскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую области и продолжают увеличиваться по всей территории Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства лесных ресурсов Украины.
Так, на сегодняшний день общая площадь усыхания составляет 395 400 га, из которых сосновые насаждения на площади почти 200 000 га, что уже превышают годовые показатели прошлого года.
Усыхание ельников в Карпатском регионе существует давно, но остается актуальным и сегодня. Несмотря на все усилия лесоводов, на площади около 30 000 га этот процесс имеет негативную тенденцию к росту.
"В мае этого года мы фиксировали усыхание на площади около 350 000 гектаров, до августа оно увеличилось почти на 50 000 гектаров. Биологический пожар распространяется геометрической прогрессией, и лесоводы должны давать ей отпор. Мероприятия не популярны, но крайне необходимы", - отметил заместитель председателя Гослесагентства Владимир Бондарь.
Отметим, что в Украине, как и во многих других странах мира, стремительно распространяется массовое усыхание хвойных лесов, связанное с изменением климата, в частности, глобальным потеплением. Температура повышается и уменьшается количество осадков, поэтому снижается уровень грунтовых вод. В связи с этим, дерева теряют сопротивление к заселению вредными насекомыми, в частности, короедами.
В частности, распространенный в Украине верховой короед уничтожает дерево под корой, оно начинает синеть сверху донизу.
Напомним, в Австралии небывалая засуха.