На Поліссі масово висихає ліс

Так, станом на сьогодні загальна площа всихання становить 395,4 тисяч га, з яких соснові насадження на площі майже 200 тисяч га, що вже перевищують річні показники минулого року.



Всихання ялинників у Карпатському регіоні існує давно, але залишається актуальним і сьогодні. Попри всі зусилля лісівників, на площі близько 30 тисяч га цей процес має негативну тенденцію до зростання.



"У травні цього року ми фіксували всихання на площі близько 350 тисяч гектарів, до серпня воно збільшилося майже на 50 тисяч гектарів. Біологічна пожежа поширюється геометричною прогресією, і лісівники мають давати їй відсіч. Заходи не популярні, але вкрай необхідні", - зазначив заступник Голови Держлісагентства Володимир Бондар.



Зазначимо, що в Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов'язане зі зміною клімату, зокрема, глобальним потеплінням. Температура підвищується і зменшується кількість опадів, через це знижується рівень ґрунтових вод. У зв'язку з цим, дерева втрачають опір до заселення шкідливими комахами, зокрема, короїдами.



Зокрема, поширений в Україні верхівковий короїд знищує дерево під корою, воно починає синіти зверху до низу.



Нагадаємо, в Австралії небувала посуха.