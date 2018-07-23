На полигоне во Львовской области избили военного
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 23 июля. УНН. Военная прокуратура Львовского гарнизона осуществляет процессуальное руководство по факту избиения военнослужащего Вячеслава Явного на Яворовском полигоне во Львовской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Львовского гарнизона.
"Факт избиения имел место, и 19 июля зарегистрировано уголовное производство по ч. 4 ст. 426-1 УК Украины. Военная прокуратура Львовского гарнизона осуществляет процессуальное руководство в указанном уголовном производстве, а расследует - полиция", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Напомним, в Житомире ранили заместителя командующего ДШВ ВС Украины. Впоследствии оказалось, что это несчастный случай.