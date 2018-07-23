На полігоні у Львівській області побили військового
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 23 липня. УНН. Військова прокуратура Львівського гарнізону здійснює процесуальне керівництво за фактом побиття військовослужбовця В’ячеслава Явного на Яворівському полігоні, що на Львівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Львівського гарнізону.
"Факт побиття мав місце, і 19 липня зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 426-1 КК України. Військова прокуратура Львівського гарнізону здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, а розслідує - поліція", - повідомили у прес-службі прокуратури.
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Нагадаємо, у Житомирі поранили заступника командувача ДШВ ЗС України. Згодом виявилося, що це нещасний випадок.