На Северном мосту в Киеве из-за оторванного деформационного стыка произошло ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. На Северном мосту оторвался деформационный стык температурного режима, из-за чего произошло ДТП с участием автомобиля Ford Transit. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"Около восьми часов вечера, 26 декабря, на линию 102 поступило сообщение о ДТП на Северном мосту. По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Transit двигался на средней полосе, в это время оторвался деформационный стык температурного режима, в результате чего Ford Transit получил механические повреждения и влетел в отбойник. Патрульные полицейские собрали объяснения у водителя, составили схему ДТП", - рассказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе сообщили, что обстоятельства происшествия выясняются. По предварительной информации, пострадавших в дорожной аварии нет.
Напомним, за сутки, 26 декабря, в Киеве зафиксировали почти 150 ДТП.