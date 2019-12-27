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На Північному мосту у Києві через відірваний деформаційний стик сталася ДТП

На Північному мосту у Києві через відірваний деформаційний стик сталася ДТП

Київ • УНН

 • 21987 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Північному мосту відірвався деформаційний стик температурного режиму, через що сталося ДТП за участю автомобіля Ford Transit. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі патрульної поліції Києва.

"Близько восьмої години вечора, 26 грудня, на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на Північному мосту. За попередньою інформацією, водій автомобілю Ford Transit рухався на середній полосі, в цей час відірвався деформаційний стик температурного режиму, внаслідок чого Ford Transit отримав механічні пошкодження та злетів у відбійник. Патрульні поліцейські відібрали пояснення у водія, склали схему ДТП", - розповіли у пресслужбі.

Також у пресслужбі повідомили, що обставини події з’ясовуються. За попередньою інформацією, потерпілих в автопригоді немає.

Нагадаємо, за добу, 26 грудня, у Києві зафіксували майже 150 ДТП.

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