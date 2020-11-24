На юге Израиля произошла авиакатастрофа, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Двое мужчин погибли во вторник днем, когда легкомоторный самолет разбился и загорелся возле киббуца Мишмар-ха-Негев на юге Израиля, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Сообщается, что небольшой самолет потерпел крушение в открытом поле по неизвестной пока причине недалеко от города Рахат в северном районе Негева. К месту происшествия прибыли пожарные, парамедики и вертолет ВВС.
По словам одного из медиков, силы прибыли, когда самолет все еще горел, и были свидетелями "тяжелой сцены", обнаружив двух людей без сознания, находившихся в самолете, после тушения пожара. Сообщается, что сначала они находились в критическом состоянии, но впоследствии медики констатировали их смерть.
Пожарный сообщил местным СМИ, что у официальных лиц возникли проблемы с опознанием самолета из-за степени повреждений, которые он получил.
Первоначальное расследование рассматривает версию, что пилот не успел сообщить о неисправности.
Как сообщал УНН ранее, в жилом районе в американском штате Техас в воскресенье разбился самолет, в результате чего погибли два человека.