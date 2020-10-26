В Техасе разбился одномоторный самолет, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В жилом районе в американском штате Техас в воскресенье разбился самолет, в результате чего погибли два человека. Об этом со ссылкой на официальные источники пишет “Синьхуа”, передает УНН.
Отмечается, что авиакатастрофа произошла утром около города Пэттон-Вилледж, который расположен примерно в 58 км к северо-востоку от Хьюстона. Разбился одномоторный самолет с неподвижным крылом.
По словам местных жителей, они слышали звук падения самолета. Сотрудники Департамента общественной безопасности Техаса прибыли на место происшествия и заявили, что личности погибших установлены. ЧП расследуется Федеральным управлением гражданской авиации США.
Как сообщал УНН, вблизи Хабаровска разбился бомбардировщик Су-34.