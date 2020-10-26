У Техасі розбився одномоторний літак, двоє людей загинули

Зазначається, що авіакатастрофа сталася вранці біля міста Петтон-Вілледж, який розташований приблизно в 58 км на північний схід від Х’юстона. Розбився одномоторний літак з нерухомим крилом.

За словами місцевих жителів, вони чули звук падіння літака. Співробітники Департаменту громадської безпеки Техасу прибули на місце події та заявили, що особи загиблих були встановлені. НП розслідується Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Як повідомляв УНН, біля Хабаровська розбився бомбардувальник Су-34.