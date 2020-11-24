На півдні Ізраїлю сталася авіакатастрофа, є загиблі

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Двоє чоловіків загинули у вівторок вдень, коли легкомоторний літак розбився і загорівся біля кіббуца Мішмар-ха-Негев на півдні Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Times of Israel.

Повідомляється, що невеликий літак зазнав аварії у відкритому полі з невідомої поки причини недалеко від міста Рахат в північному районі Негева. До місця події прибули пожежні, парамедики і вертоліт ВПС.

За словами одного з медиків, сили прибули, коли літак все ще горів, і були свідками "важкої сцени", виявивши двох людей без свідомості, що знаходилися в літаку, після гасіння пожежі. Повідомляється, що спочатку вони перебували в критичному стані, але згодом медики констатували їхню смерть.

Пожежний повідомив місцевим ЗМІ, що у офіційних осіб виникли проблеми з упізнанням літака через ступінь пошкоджень, які він отримав.

Первісне розслідування розглядає версію того, що пілот не встиг повідомити про несправність.

Як повідомляв УНН раніше, в житловому районі в американському штаті Техас в неділю розбився літак, в результаті чого загинули дві людини.

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