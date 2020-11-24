На півдні Ізраїлю сталася авіакатастрофа, є загиблі

Повідомляється, що невеликий літак зазнав аварії у відкритому полі з невідомої поки причини недалеко від міста Рахат в північному районі Негева. До місця події прибули пожежні, парамедики і вертоліт ВПС.

За словами одного з медиків, сили прибули, коли літак все ще горів, і були свідками "важкої сцени", виявивши двох людей без свідомості, що знаходилися в літаку, після гасіння пожежі. Повідомляється, що спочатку вони перебували в критичному стані, але згодом медики констатували їхню смерть.

Пожежний повідомив місцевим ЗМІ, що у офіційних осіб виникли проблеми з упізнанням літака через ступінь пошкоджень, які він отримав.

Первісне розслідування розглядає версію того, що пілот не встиг повідомити про несправність.

Як повідомляв УНН раніше, в житловому районі в американському штаті Техас в неділю розбився літак, в результаті чого загинули дві людини.