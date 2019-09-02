На первом заседании правительства рассмотрят кадровые вопросы

"На первой встрече Кабмина будут рассматриваться, в том числе постановления уже некоторые, которые были отработаны ранее и сейчас будут подаваться, кадровые вопросы, и, опять же, я думаю, что это будет учредительное совещание, поскольку планируется два заседания Кабмина на этой неделе - одно сегодня, одно в среду", - отметил Криклий.

По его словам, темой сегодняшней встречи с Президентом станет "коммуникация и налаживания совместных планов", а также построение "дорожной карты действий" правительства.

Напомним, сегодня, 2 сентября, состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.