На першому засіданні урядовці розглянуть кадрові питання
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Під час першого засідання нового уряду розглядатимуться окремі постанови, а також кадрові питання. Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій журналістам біля Офісу Президента України, передає кореспондент УНН.
"На першій зустрічі Кабміну будуть розглядатися, в тому числі, постанови уже деякі, які були відпрацьовані раніше і зараз будуть подаватися, кадрові питання, і, знову ж таки, я думаю, що це буде установча нарада, оскільки планується два засідання Кабміну цього тижня – один сьогодні, один в середу", - зазначив Криклій.
За його словами, темою сьогоднішньої зустрічі із Президентом стане "комунікація і налагодження спільних планів", а також побудова "дорожньої карти дій" уряду.
Нагадаємо, сьогодні, 2 вересня, відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів.