На пенсионерку в полночь напали с ножом ради драгоценностей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. В Киеве злоумышленник с ножом напал около полуночи на 72-летнюю киевлянку и похитил ее украшения. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
“Происшествие случилось в Днепровском районе столицы. Около полуночи на 72-летнюю киевлянку напал неизвестный с ножом и, ранив ее, отобрал ювелирные украшения. После совершенного злоумышленник скрылся. Очевидцы сразу вызвали полицию и врачей”, — говорится уповидомленни.
Также сообщается, что следственная группа, по описанию потерпевшей, нашла и задержала злоумышленника. Им оказался 34-летний местный житель, который ранее был судим за аналогичные преступления.
“Врачи осмотрели пострадавшую: её ранения оказались неглубокими, поэтому женщине оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации”, — добавили в полиции.
Указано, что следователи квалифицировали действия нападающего как разбой, поэтому, в соответствии с ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, мужчине в Харькове сообщили подозрению в изнасиловании 12-летней девочки.