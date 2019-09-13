На пенсіонерку опівночі напали з ножем заради дорогоцінностей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. У Києві зловмисник з ножем напав близько опівночі на 72-річну киянку та викрав її прикраси. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
“Подія трапилася у Дніпровському районі столиці. Близько опівночі на 72-річну киянку напав невідомий із ножем та, поранивши її, відібрав ювелірні прикраси. Після скоєного зловмисник втік. Очевидці відразу викликали поліцію та лікарів”, — йдеться уповідомленні.
Також повідомляється, що слідча група, за описом потерпілої, знайшла та затримала зловмисника. Ним виявився 34-річний місцевий мешканець, який раніше був судимий за аналогічні злочини.
“Лікарі оглянули потерпілу: її поранення виявилися неглибокими, тож жінці надали необхідну медичну допомогу без госпіталізації”, — додали у поліції.
Вказано, що слідчі кваліфікували дії нападника як розбій, тож, відповідно до ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Зловмиснику вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як передавав УНН, чоловіку у Харкові повідомили підозру у зґвалтуванні 12-річної дівчини.