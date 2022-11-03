На оккупированных территориях гражданских заставляют выполнять фортификационные работы – Генштаб

Цитата

“Введение противником так называемого военного положения на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской Донецкой и Луганской областей направлено на дальнейшее усиление оккупационного режима и давления на местное население. В том числе проведение дополнительных так называемых антиукраинских фильтрационных мероприятий, принуждение местных жителей к выполнению тяжелых фортификационных работ на передовых позициях оккупантов”, – сказал Мотузяник.

Напомним

Российские оккупационные войска для восполнения потерь продолжают проводить принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области.

По данным Генштаба ВСУ, в населенном пункте Хрустальные "мобильные группы" задерживают и привозят в военкомат всех мужчин.