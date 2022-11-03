На оккупированных территориях гражданских заставляют выполнять фортификационные работы – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях Украины гражданских заставляют выполнять тяжелые фортификационные работы на передовых позициях российских захватчиков. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.
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“Введение противником так называемого военного положения на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской Донецкой и Луганской областей направлено на дальнейшее усиление оккупационного режима и давления на местное население. В том числе проведение дополнительных так называемых антиукраинских фильтрационных мероприятий, принуждение местных жителей к выполнению тяжелых фортификационных работ на передовых позициях оккупантов”, – сказал Мотузяник.
Напомним
Российские оккупационные войска для восполнения потерь продолжают проводить принудительную мобилизацию на временно оккупированной территории Луганской области.
По данным Генштаба ВСУ, в населенном пункте Хрустальные "мобильные группы" задерживают и привозят в военкомат всех мужчин.