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На окупованих територіях цивільних примушують виконувати фортифікаційні роботи – Генштаб

На окупованих територіях цивільних примушують виконувати фортифікаційні роботи – Генштаб

Київ • УНН

 • 168432 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На тимчасово окупованих територіях України цивільних примушують виконувати важкі фортифікаційні роботи на передових позиціях російських загарбників. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.

Цитата

“Запровадження противником так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької Донецької та Луганської областей спрямоване на подальше посилення окупаційного режиму і тиску на місцеве населення. У тому числі проведення додаткових так званих антиукраїнських фільтраційних заходів, примушення місцевих мешканців до виконання важких фортифікаційних робіт на передових позиціях окупантів”, – сказав Мотузяник.

Нагадаємо

Російські окупаційні війська для поповнення втрат продовжують проводити примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганській області.

За даними Генштабу ЗСУ, у населеному пункті Хрустальний "мобільні групи" затримують та привозять до військкомату всіх чоловіків.

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