На окупованих територіях цивільних примушують виконувати фортифікаційні роботи – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На тимчасово окупованих територіях України цивільних примушують виконувати важкі фортифікаційні роботи на передових позиціях російських загарбників. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає УНН.
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“Запровадження противником так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької Донецької та Луганської областей спрямоване на подальше посилення окупаційного режиму і тиску на місцеве населення. У тому числі проведення додаткових так званих антиукраїнських фільтраційних заходів, примушення місцевих мешканців до виконання важких фортифікаційних робіт на передових позиціях окупантів”, – сказав Мотузяник.
Нагадаємо
Російські окупаційні війська для поповнення втрат продовжують проводити примусову мобілізацію на тимчасово окупованій території Луганській області.
За даними Генштабу ЗСУ, у населеному пункті Хрустальний "мобільні групи" затримують та привозять до військкомату всіх чоловіків.