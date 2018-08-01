В Одесской области ищут мальчика, который на плоту вышел в лиман и не вернулся

"31 июля в 19:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в 17:30 возле с. Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, поиски еще продолжаются.

"Поиски продолжаются. Привлечены 6 катеров. К поискам привлекли от ГСЧС 7 спасателей личного состава, а также местных жителей", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в пруду во Львовской области вчера утонула годовалый ребенок.