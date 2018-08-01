На Одещині шукають хлопчика, який на плоту вийшов у лиман і не повернувся
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Рятувальники в Одеській області шукають хлопчика 2007 року народження, який на саморобному плоту вийшов у лиман та не повернувся. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"31 липня о 19:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що о 17:30 біля с. Калаглія Овідіопольського району на саморобному плоту вийшов на воду Дністровського лиману та не повернувся хлопчик 2007 року народження", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС в області, пошуки досі тривають.
"Пошуки тривають. Залучено 6 катерів. До пошуків залучили від ДСНС 7 рятувальників особового складу, а також місцевих мешканців", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, у ставку у Львівській області вчора втопилася однорічна дитина.