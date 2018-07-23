В Одесской области многодетная семья отравилась грибами

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 37476 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101689 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 123748 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131321 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 168771 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153233 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141011 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130448 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181061 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118328 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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В Одесской области многодетная семья отравилась грибами

В Одесской области многодетная семья отравилась грибами

Киев  •  УНН

 • 12221 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 23 июля. УНН. В с. Ясеново-2 в результате отравления грибами умерла мать и 10-летний сын, еще четверо детей остаются в реанимации. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Любовь Любушкин (Рябко), передает УНН.

"Во вторник днем ​​мама, папа и 5 детей поели грибов, после начались явные признаки отравления. К врачам за помощью сразу не обратились. Лечение осуществляли дома самостоятельно. Еще один ребенок дома, он здоров, грибов не употреблял", - отметила волонтер.

В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

Сегодня умерла 37-летняя мать семьи. Обследования показали, что женщина была беременной. Также умер ее 10-летний сын. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации в столице остались еще четверо детей. Результаты экспертизы показали, что семья отравилась белой поганкой.

В Госпродпотребслужбе ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, три человека пострадали в Харьковской области из-за отравления дикорастущими грибами.

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