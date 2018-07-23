В Одесской области многодетная семья отравилась грибами

"Во вторник днем ​​мама, папа и 5 детей поели грибов, после начались явные признаки отравления. К врачам за помощью сразу не обратились. Лечение осуществляли дома самостоятельно. Еще один ребенок дома, он здоров, грибов не употреблял", - отметила волонтер.

В пятницу родителей и пятерых детей госпитализировали в Одессу в реанимацию. В субботу врачи перевели троих детей в Киев.

Сегодня умерла 37-летняя мать семьи. Обследования показали, что женщина была беременной. Также умер ее 10-летний сын. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации в столице остались еще четверо детей. Результаты экспертизы показали, что семья отравилась белой поганкой.

В Госпродпотребслужбе ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, три человека пострадали в Харьковской области из-за отравления дикорастущими грибами.