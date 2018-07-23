На Одещині багатодітна родина отруїлася грибами
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 липня. УНН. В с. Ясеново-2 у результаті отруєння грибами померла мати та 10-річний син, ще четверо дітей залишаються в реанімації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила волонтер Любов Любушкіна (Рябко), передає УНН.
"У вівторок вдень мама, тато і 5 дітей поїли грибів, після почалися явні ознаки отруєння. До лікарів за допомогою відразу не звернулися. Лікування здійснювали вдома самостійно. Ще одна дитина вдома, вона здорова, грибів не вживала", - зазначила волонтер.
У п'ятницю батьків і п'ятьох дітей госпіталізували до Одеси в реанімацію. У суботу лікарі перевели трьох дітей до Києва.
Сьогодні померла 37-річна мати сім'ї. Обстеження показали, що жінка була вагітною. Також помер її 10-річний син. Наразі у важкому стані в реанімації у столиці залишилися ще четверо дітей. Результати експертизи показали, що родина отруїлася білою поганкою.
У Держпродспоживслужбі ситуацію поки не прокоментували.
Нагадаємо, троє осіб постраждали у Харківській області через отруєння дикорослими грибами.