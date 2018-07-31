На объездной дороге в Ужгороде столкнулись легковушка и лесовоз

"На линию" 102 "поступило сообщение о том, что произошло ДТП. Как было установлено, женщина была за рулем автомобиля Toyota. Она начала объезжать лесовоз, который был припаркован на обочине дороги, и въехала в этот автомобиль. Женщины госпитализировали ", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, недалеко от Львова столкнулись грузовик и внедорожник. В результате аварий погибла пассажирка иномарки. Водителя и двух несовершеннолетних детей из внедорожника доставили в больницу.