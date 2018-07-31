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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33465 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 99965 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122180 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129835 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168138 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152996 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140819 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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На объездной дороге в Ужгороде столкнулись легковушка и лесовоз

На объездной дороге в Ужгороде столкнулись легковушка и лесовоз

Киев  •  УНН

 • 4058 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Автомобиль въехал в лесовоз на объездной дороге в Ужгороде, в результате чего пострадала женщина-водитель. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

"На линию" 102 "поступило сообщение о том, что произошло ДТП. Как было установлено, женщина была за рулем автомобиля Toyota. Она начала объезжать лесовоз, который был припаркован на обочине дороги, и въехала в этот автомобиль. Женщины госпитализировали ", - отметили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, недалеко от Львова столкнулись грузовик и внедорожник. В результате аварий погибла пассажирка иномарки. Водителя и двух несовершеннолетних детей из внедорожника доставили в больницу.

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