На объездной дороге в Ужгороде столкнулись легковушка и лесовоз
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Автомобиль въехал в лесовоз на объездной дороге в Ужгороде, в результате чего пострадала женщина-водитель. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.
"На линию" 102 "поступило сообщение о том, что произошло ДТП. Как было установлено, женщина была за рулем автомобиля Toyota. Она начала объезжать лесовоз, который был припаркован на обочине дороги, и въехала в этот автомобиль. Женщины госпитализировали ", - отметили в полиции.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, недалеко от Львова столкнулись грузовик и внедорожник. В результате аварий погибла пассажирка иномарки. Водителя и двух несовершеннолетних детей из внедорожника доставили в больницу.