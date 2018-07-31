На об'їзній дорозі в Ужгороді зіткнулися легковик та лісовоз

"На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що сталася ДТП. Як було встановлено, жінка була за кермом автомобіля Тойота. Вона почала об'їжджати лісовоз, який був припаркований на узбіччі дороги, і в'їхала в цей автомобіль. Жінки госпіталізували", - зазначили в поліції.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, неподалік Львова зіткнулися вантажівка та позашляховик. У результаті аварій загинула пасажирка іномарки. Водія та двох неповнолітніх дітей з позашляховика доставили до лікарні.