На об'їзній дорозі в Ужгороді зіткнулися легковик та лісовоз
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Автомобіль в'їхав у лісовоз на об'їзній дорозі в Ужгороді, внаслідок чого постраждала жінка-водій. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області.
"На лінію "102" надійшло повідомлення про те, що сталася ДТП. Як було встановлено, жінка була за кермом автомобіля Тойота. Вона почала об'їжджати лісовоз, який був припаркований на узбіччі дороги, і в'їхала в цей автомобіль. Жінки госпіталізували", - зазначили в поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, неподалік Львова зіткнулися вантажівка та позашляховик. У результаті аварій загинула пасажирка іномарки. Водія та двох неповнолітніх дітей з позашляховика доставили до лікарні.