Николаевскую область ночью враг атаковал "шахедом", был пожар

В Николаевской области ночью вражеский ударный дрон типа Shahed частично разрушил бывший дом культуры в Первомайском, вызвав пожар, за прошедшие сутки российские войска обстреляли две громады из артиллерии, сообщил в четверг глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Сегодня ночью, 9 мая, в результате попадания БпЛА типа "Shahed 136/131" частично разрушено здание бывшего дома культуры в населенном пункте Первомайское Первомайской громады. В результате попадания начался пожар, который охватил 200 кв. м, на данный момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет - написал Ким в Telegram.

Детали

Вчера, 8 мая, в 09:47 и 11:01 враг, по словам главы ОВА, наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Также вчера, 8 мая, в 23:20 враг совершил артиллерийский обстрел по территории Куцурубской громады. Пострадавших в обоих случаях нет, отметил он.

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