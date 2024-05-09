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Миколаївщину вночі ворог атакував "шахедом", була пожежа

Миколаївщину вночі ворог атакував "шахедом", була пожежа

Київ • УНН

 • 20007 перегляди

Учора в Миколаївській області російські війська обстріляли населені пункти з артилерії, а безпілотник "Шахед" уночі частково зруйнував будівлю в Первомайському, спричинивши пожежу, але обійшлося без жертв.

У Миколаївській області вночі ворожий ударний дрон типу Shahed частково зруйнував колишній будинок культури в Первомайському, спричинивши пожежу, минулої доби російські війська обстріляли дві громади з артилерії, повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Сьогодні вночі, 9 травня, внаслідок влучання БпЛА типу "Shahed 136/131" частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури в населеному пункті Первомайське Первомайської громади. Внаслідок влучання почалася пожежа, яка охопила 200 кв. м, на зараз займання ліквідовано. Постраждалих немає

- написав Кім у Telegram.

Деталі

Учора, 8 травня, о 09:47 та 11:01 ворог, зі слів голови ОВА, завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Також учора, 8 травня, о 23:20 ворог здійснив артилерійський обстріл по території Куцурубської громади. Постраждалих в обох випадках немає, зазначив він.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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