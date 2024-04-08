На Monobank хакеры совершили DDoS-атаку

В ЕС временно согласовали беспошлинную торговлю для Украины с опцией ограничений на сельхозпродукцию

ЕС временно согласился на беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года, но с возможностью введения ограничений на чувствительные сельскохозяйственные продукты, такие как мясо птицы, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза и мед, если импорт превысит средний уровень с июля 2021 года по декабрь 2023 года.