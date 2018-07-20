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В Николаевской области "зайцы" украли более 300 кг моркови

В Николаевской области "зайцы" украли более 300 кг моркови

Киев  •  УНН

 • 58027 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. В Николаевской области полиция задержали двух мужчин, которые с поля украли более 300 кг моркови. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

"Полицейские Группы быстрого реагирования полиции Витовского отделения Корабельного отдела полиции ГУНП в Николаевской области во время патрулирования заметили подозрительный автомобиль и решили его проверить. Подойдя к машине, правоохранители увидели, что в салоне находится четверо мужчин и мешки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на вопрос правоохранителей, что именно находится в мешках, мужчины начали нервничать, и сообщили, что купили морковь у неизвестного на поле, расположенном между селами Полигон и Водник Витовского района.

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Решив проверить информацию, полицейские вместе с мужчинами прибыли на указанное место и, как оказалось, морковь была похищена.

Правоохранители выяснили, что к организации кражи причастны 46-ти и 35-летний жители Николаева, которые подговорили еще двух наглядно знакомых мужчин за небольшую плату якобы только вырвать на поле морковь.

Морковь весом более 330 кг изъято и возвращено владельцу.

Следственным отделением Витовского отделения полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что по нынешним ценам мужчины нанесли владельцу моркови убытков более чем на 7 тыс. грн.

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