На Миколаївщині “зайці” вкрали понад 300 кг моркви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У Миколаївській області поліція затримали двох чоловіків, які з поля вкрали понад 300 кг моркви. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.
“Поліцейські Групи швидкого реагування поліції Вітовського відділення Корабельного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області під час патрулювання помітили підозрілий автомобіль та вирішили його перевірити. Підійшовши до автівки, правоохоронці побачили, що в салоні знаходиться четверо чоловіків та мішки”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на запитання правоохоронців, що саме находиться у мішках, чоловіки почали нервувати, та повідомили, що купили моркву у невідомого на полі, розташованому між селами Полігон та Водник Вітовського району.
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Вирішивши перевірити інформацію, поліцейські разом з чоловіками прибули на вказане місце і, як виявилося, морква була викрадена.
Правоохоронці з’ясували, що до організації крадіжки причетні 46-ти та 35-річний мешканці Миколаєва, які підмовили ще двох наглядно знайомих чоловіків за невелику плату нібито лише вирвати на полі моркву.
Моркву вагою понад 330 кг вилучено та повернуто власникові.
Слідчим відділенням Вітовського відділення поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Варто зазначити, що за нинішніми цінами чоловіки завдали власникові моркви збитків на понад 7 тис. грн.