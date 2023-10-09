На Николаевщине враг бил из артиллерии по территории одной из громад - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Россияне в воскресенье нанесли удары из артиллерии по одной из общин Николаевской области. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
В воскресенье, 8 октября, в 11:50 враг наносил артиллерийские обстрелы по открытой территории Куцурубской громады. Пострадавших нет, отмечает ОВА.
В г. Николаев, Баштанском, Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Россияне нанесли ракетные удары по Николаевской области в течение субботы, в результате чего вспыхнул сухостой. Пожар был ликвидирован.