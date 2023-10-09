На Миколаївщині ворог бив з артилерії по території однієї з громад - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Росіяни у неділю завдали ударів з артилерії по одній з громад Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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У неділю, 8 жовтня, об 11:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає, зазначає ОВА.
У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаївській області протягом суботи, унаслідок чого спалахнув сухостій. Пожежу було ліквідовано.