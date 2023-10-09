На Миколаївщині ворог бив з артилерії по території однієї з громад - ОВА

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У неділю, 8 жовтня, об 11:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає, зазначає ОВА.

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаївській області протягом суботи, унаслідок чого спалахнув сухостій. Пожежу було ліквідовано.