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На Миколаївщині ворог бив з артилерії по території однієї з громад - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Росіяни у неділю завдали ударів з артилерії по одній з громад Миколаївської області. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Деталі

У неділю, 8 жовтня, об 11:50 ворог завдавав артилерійських обстрілів по відкритій території Куцурубської громади. Постраждалих немає, зазначає ОВА.

У м. Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо

Росіяни завдали ракетних ударів по Миколаївській області протягом суботи, унаслідок чого спалахнув сухостій. Пожежу було ліквідовано.

Українські Національні Новини

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