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В Николаевской области были уничтожены оперативно-розыскные дела местных криминальных авторитетов - прокуратура

В Николаевской области были уничтожены оперативно-розыскные дела местных криминальных авторитетов - прокуратура

Киев • УНН

 • 15167 просмотра

НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 24 января. УНН. В Николаевской области сотрудниками ликвидированной милиции были уничтожены оперативно-розыскные дела местных криминальных авторитетов. Об этом шла речь во время сегодняшней пресс-конференции в прокуратуре Николаевской области, передает корреспондент УНН.

Как отметили в прокуратуре, "в ходе реформирования милиции в полицию происходила переаттестация работников и те работники, которые вели такие дела, они фактически "почистили" все те меры".

По данным прокуроров, когда образовалась полиция не было возможности проводить оперативно-розыскную деятельность.

"Мы столкнулись с тем, что фактически 9 месяцев (с октября 2015 по август 2016 года) оперативные службы бездействовали и те материалы, которые велись не перешли по наследству преемникам", - заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Также во время пресс-конференции стало известно о том, что по фактам "слива" уголовных дел в СМИ начаты проверки и расследования Службой безопасности Украины. СБУ занимается выяснением всех важных обстоятельств обнародования этих оперативно-розыскных дел, поскольку эти документы являются государственной тайной.

Украинские Национальные Новости

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