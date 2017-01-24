В Николаевской области были уничтожены оперативно-розыскные дела местных криминальных авторитетов - прокуратура

Как отметили в прокуратуре, "в ходе реформирования милиции в полицию происходила переаттестация работников и те работники, которые вели такие дела, они фактически "почистили" все те меры".

По данным прокуроров, когда образовалась полиция не было возможности проводить оперативно-розыскную деятельность.

"Мы столкнулись с тем, что фактически 9 месяцев (с октября 2015 по август 2016 года) оперативные службы бездействовали и те материалы, которые велись не перешли по наследству преемникам", - заявил прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Также во время пресс-конференции стало известно о том, что по фактам "слива" уголовных дел в СМИ начаты проверки и расследования Службой безопасности Украины. СБУ занимается выяснением всех важных обстоятельств обнародования этих оперативно-розыскных дел, поскольку эти документы являются государственной тайной.