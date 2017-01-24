На Миколаївщині були знищені оперативно-розшукові справи місцевих кримінальних авторитетів - прокуратура
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 24 січня. УНН. На Миколаївщині співробітниками ліквідованої міліції були знищені оперативно-розшукові справи місцевих кримінальних авторитетів. Про це йшла мова під час сьогоднішньої прес-конференції у прокуратурі Миколаївської області, передає кореспондент УНН.
Як зазначили у прокуратурі, “під час реформування міліції у поліцію відбувалася переатестація працівників і ті працівники, що вели такі справи, вони фактично „почистили“ всі ті заходи”.
За даними прокурорів, коли утворилася поліція не було можливості проводити оперативно-розшукову діяльність.
“Ми зіткнулися з тим що фактично 9 місяців (з жовтня 2015 року по серпень 2016 року) оперативні служби без діяли і ті матеріали, які велися не перейшли у спадок наступникам”, — заявив прокурор Миколаївщини Тарас Дунас.
Також під час прес-конференції стало відомо про те, що за фактами “зливу” кримінальних справ у ЗМІ розпочаті перевірки та розслідування Службою безпеки України. СБУ займається з’ясуванням всіх важливих обставин оприлюднення цих оперативно-розшукових справ, оскільки ці документи є державною таємницею.